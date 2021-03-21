В Башкирии пьяный парень угнал автомобиль у сожителя его матери

По предварительной версии, молодой горожанин зашел к своей матери. Заметив на тумбочке в прихожей ключи от автомобиля, он решил покататься на чужой машине. Прав на управление транспортным средством у парня не было, также он находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако молодой человек этим пренебрег и уехал. Доехав до дома, он оставил "Калину" возле подъезда.

пресс-служба МВД Башкирии