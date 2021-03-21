В Башкирии пьяный парень угнал автомобиль у сожителя его матери

Накануне в Стерлитамаке у мужчины угнали автомобиль. Он рассказал, что к нему в квартиру пришел сын сожительницы. После его ухода горожанин обнаружил пропажу ключей зажигания и самого автомобиля. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Оперативники задержали подозреваемого в угоне по горячим следам. Им оказался 18-летний парень, который ранее уже имел проблемы с законом.
По факту угона возбудили уголовное дело. Задержанного заключили под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются.