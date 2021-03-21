В Башкирии пьяный парень угнал автомобиль у сожителя его матери

Накануне в Стерлитамаке у мужчины угнали автомобиль. Он рассказал, что к нему в квартиру пришел сын сожительницы. После его ухода горожанин обнаружил пропажу ключей зажигания и самого автомобиля. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Фото №1 - В Башкирии пьяный парень угнал автомобиль у сожителя его матери

Оперативники задержали подозреваемого в угоне по горячим следам. Им оказался 18-летний парень, который ранее уже имел проблемы с законом.

По предварительной версии, молодой горожанин зашел к своей матери. Заметив на тумбочке в прихожей ключи от автомобиля, он решил покататься на чужой машине. Прав на управление транспортным средством у парня не было, также он находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако молодой человек этим пренебрег и уехал. Доехав до дома, он оставил "Калину" возле подъезда.

пресс-служба МВД Башкирии

По факту угона возбудили уголовное дело. Задержанного заключили под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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