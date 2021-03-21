«Салават Юлаев» третий раз уступил «Ак Барсу» в серии плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в шаге от вылета из плей-офф. Сегодня уфимцы уступили в третьем матче казанскому «Ак Барсу» в 1/2 финала Восточной конференции. 2:1– в игре и 3:0 – в серии в пользу коллектива из Татарстана.

После двух поединков в Казани уфимцы переехали в Уфу, но юлаевцам это не помогло. Гости первыми открыли счет. Хозяева отыгрались после перерыва, автором шайбы стал Дмитрий Кугрышев. И практически тут же пропустили контр-атаку. Отличился Михаил Глухов. Сравнять счёт, перевести игру в овертайм у хоккеистов Салавата не получилось.