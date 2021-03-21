Уфа – 2040: как будет выглядеть столица Башкирии через 20 лет

Какой будет Уфа через 20 лет? Об этом на неделе говорили одновременно в Москве и башкирской столице. Идут предварительные согласования стратегического документа, который определит облик города к 2040 году. Есть разные мнения о развитии. Кто может повлиять на итоговое заключение?

Открыть карту Генплана Уфы-2040, найти свой дом и посмотреть, какой объект появится рядом в будущем. Это может сделать любой житель города. К примеру, на Дуванском бульваре планируется спорткомплекс, на улице Коммунистической – детсад, школа, культурный центр, а на улице Зайнаб Биишевой – медучреждение. Рассматривается и строительство крупных путепроводов. Как и куда направить транспортные потоки – отдельный большой блок. Ставку планируют сделать на общественный транспорт и отдельно на трамвайное сообщение. Но увеличение автомобильного трафика усложняет задачу, говорят в Главархитектуре Уфы.

1 млн 250 тысяч жителей, увеличение жилого фонда с 28 до 43 млн 200 квадратов, нежилого – с 28 с половиной до 38 с половиной квадратов. В цифрах Уфа через 20 лет выглядит так в представлении разработчиков Генплана, которыми выступает Институт генплана Москвы и Главархитектура Уфы. Они активно собирают данные от жителей о болевых точках в градостроительстве башкирской столицы.

Если говорить про модель, то это некая полицентричная модель, потому что мы не можем говорить о неком компактном городе, если собрать воедино все районы – Дему, Затон, какие-то удаленные точки, в которых тоже живет какое-то количество людей. Наша задача, так как территория Уфы очень большая, на самом деле она сопоставима с территорией Москвы в пределах МКАД, при этом количество населения в 15 раз меньше, чем в Москве. Соответственно, город такой рассредоточенный. Максим Викулин, начальник архитектурно-планировочной мастерской Института генерального плана Москвы

Архитектор Павел Мазин не согласен с предложенной концепцией полицентричной модели. По его мнению, важно выбирать компактный вариант – то есть делать упор на развитие полуострова Уфы, внутри столицы, а не на отдаленные территории – Зауфимье, Забелье.

Очень много и промышленных территорий заброшенных, и производственных, складских, территории с ветхой застройкой малоэтажной. Если сейчас не обратить на эти участки внимание, а просто дать возможность девелоперам осваивать новые территории, свободные от застройки, это в ближайшей и среднесрочной перспективе скорее создаст больше проблем, чем принесет пользы. Павел Мазин, главный архитектор архитектурного бюро «Проект М»

По мнению профессора УГНТУ Рамиля Баймуратова, пользу может принести модель развития Уфимской агломерации – то есть не только столицы Башкортостана, но и близлежащих районов, которые находятся в двухчасовой транспортной доступности. Выгода, прежде всего, экономическая. Если это будет стратегически важная для страны зона, с богатой промышленностью и крепкой социальной сферой, то возможно и федеральное финансирование, считает эксперт.

Неслучайно мы говорим о том, что сейчас надо увеличивать эту территорию, не искусственно. Она объективно существует. Но она если будет включена в те параметры, которые объективно существуют. Она опережает Челябинск, Казань, немножечко отстает от Самары. Рамиль Баймуратов, профессор УГНТУ