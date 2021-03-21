Каким будет весеннее половодье в 2021 году в Башкирии

Взрывы прогремели на этой неделе сразу в двух районах республики. Их устроили саперы 12-й инженерной бригады из Алкино-2. Военнослужащие таким образом отработали тактику борьбы с ледовыми заторами при весеннем половодье. Подготовку к паводку начали и специалисты по обслуживанию искусственных сооружений. В частности, в черте Уфы они производят чернение и распиловку льда вблизи мостовых опор.
25 лунок, в каждой – по пять килограммов тротила. Мощный взрыв в одно мгновение поднимает тяжелые глыбы льда. С этого момента жители Сабурово могут спать спокойно. Водная стихия обойдет их деревню стороной. По легенде учений населенному пункту грозило подтопление из-за ледяных заторов.
Совместное учение инженеров центрального военного округа и сотрудников МЧС проводились около населенных пунктов Чишминского и Кармаскалинского районов, расположенных вблизи реки Уршак. Помимо Сабурово, взрывы накануне прогремели рядом с деревнями Петряево, Первомайский, а также селом Бекетово.
Через каждые 80 сантиметров они пробуривают лунки. Только в этом случае никакого тротила не предусмотрено. Объект находится в черте города, да и подрывать лед прямо рядом с опорами моста опасно. Поэтому в арсенале только мотобур, безнопила и обычный древесный уголь.
Задача – снизить нагрузку на мостовые опоры и защитить их во время ледохода. А для этого необходимо, чтобы лед вблизи искусственного сооружения растаял быстрее. Распиловка и чернение как раз таки ускоряют процесс. Окрашенный в темный цвет лед около мостовых опор не будет отражать так сильно яркие лучи.
Специалистам управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений столицы республики предстоит подготовить к паводку девять мостов в черте города, расположенных на реках Белая, Уфа и Дема. А вот у сотрудников Минэкологии Башкортостана другая забота, но также связанная с предстоящим половодьем. Им необходимо проинспектировать все бесхозные гидротехнические сооружения. Таковых в Башкортостане порядка трех десятков. Лидер по количеству плотин без хозяев – Аургазинский район. Именно туда на этой неделе отправились экологи.
20 тысяч человек и более пяти тысяч единиц техники и плавсредств. Такие резервы готовы встретить половодье в республике. В пятницу в Уфе прошел смотр сил и средств региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свой транспорт и спасательное оборудование представили сотрудники МЧС, республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, а также аварийные и ресурсоснабжающие организации. К работе в экстремальных условиях готовятся и врачи.
Подготовка к половодью проходит с учетом наихудшего сценария, при котором в зоне подтопления могут оказаться 257 населенных пунктов, а это как минимум 80 тысяч человек. По предварительным прогнозам, особых опасений нет. Более точную картину предстоящего половодья 2021 года специалисты представят 25 марта. Когда будет окончательно известно, какой запас воды содержится в снежном покрове.