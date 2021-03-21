В Уфе при поддержке Фонда «Сколково» откроется IQ-парк

Госкомитет по предпринимательству ищет «единорогов». Под ними подразумеваются компании-стартаперы, получившие высокую рыночную оценку стоимости. Для них и не только уже забронировано место в новом IQ-парке, который откроется в Уфе в конце мая.

Единственный в своем роде и уникальный технопарк разместится в долгострое на улице Заки Валиди. На неделе будущую площадку для открытий осмотрела делегация из Фонда «Сколково», который является куратором проекта. Съемочная группа БСТ первой

Неудивительно, что с виду построенном здании строителям пришлось устранять столько недоделок. Один из самых известных уфимских долгостроев на улице Заки Валиди начали возводить еще в 2007, но сроки сдачи постоянно переносились. А шесть лет назад работы совсем остановились. Здание, по сути, было бесхозным. Вновь рабочие заступили на этажи только в прошлом году.

Здание было запущено, стояла вода на каждом этаже, не работали ливневые системы, канализация, не была в должном исполнении сделана кровля здания. Андрей Чапайкин, руководитель строительства IQ-парка

В 2018 году республиканские власти выкупили здание на сумму 1,8 млрд рублей. Уже в мае здесь заработает, как уверяют организаторы, уникальный для Башкортостана технопарк. На площади в 36 тысяч кв. м. разместится настоящая технологическая долина со своими лабораториями, офисами и зонами отдыха. По проекту была предусмотрена даже спальня для главы республики. Однако, узнав об этом, Радий Хабиров попросил этого не делать.

Первые два этажа нашего технопарка запланированы как общественные пространства, где будут предусмотрены зона фудкорта, библиотека, зона атриума, куда люди могут просто отдыхать и работать. Основные этажи предусмотрены под наших резидентов технопарка. Чингис Хасанов, директор республиканского информационно-издательского центра «Деловая литература Республики Башкортостан»

Именно они и должны наполнить интеллектуальный парк жизнью. Резидентами станут компании, занимающиеся инновационными разработками в различных сферах. Как подчеркнули кураторы проекта из Фонда «Сколково», идет поиск и так называемых «единорогов» – компаниий-стартаперов, получавших рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов США

«Единороги» могут быть под каждым кустом. Идей много разных, но далеко не всегда они воплощаются в жизнь. Наша задача - сем тем, у кого есть идеи, дать возможность стать «единорогом». Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию фонда «Сколково»

Резидентам IQ-парка обещают нулевые ставки налога на прибыль и имущество, а также освобождение от НДС и вдвое сниженную ставку по страховым взносам. Кроме того, они могут претендовать на гранты и возможность быть замеченными крупными корпорациями.

15 этаж – самая высокая точка этого здания. С одной стороны – Белая, с другой – город как на ладони. Чем не место, которое будет вдохновлять резидентов на полет мысли, новые идеи и открытия.