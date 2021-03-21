В Уфе при поддержке Фонда «Сколково» откроется IQ-парк

Госкомитет по предпринимательству ищет «единорогов». Под ними подразумеваются компании-стартаперы, получившие высокую рыночную оценку стоимости. Для них и не только уже забронировано место в новом IQ-парке, который откроется в Уфе в конце мая.
Единственный в своем роде и уникальный технопарк разместится в долгострое на улице Заки Валиди. На неделе будущую площадку для открытий осмотрела делегация из Фонда «Сколково», который является куратором проекта. Съемочная группа БСТ первой
Неудивительно, что с виду построенном здании строителям пришлось устранять столько недоделок. Один из самых известных уфимских долгостроев на улице Заки Валиди начали возводить еще в 2007, но сроки сдачи постоянно переносились. А шесть лет назад работы совсем остановились. Здание, по сути, было бесхозным. Вновь рабочие заступили на этажи только в прошлом году.
В 2018 году республиканские власти выкупили здание на сумму 1,8 млрд рублей. Уже в мае здесь заработает, как уверяют организаторы, уникальный для Башкортостана технопарк. На площади в 36 тысяч кв. м. разместится настоящая технологическая долина со своими лабораториями, офисами и зонами отдыха. По проекту была предусмотрена даже спальня для главы республики. Однако, узнав об этом, Радий Хабиров попросил этого не делать.
Именно они и должны наполнить интеллектуальный парк жизнью. Резидентами станут компании, занимающиеся инновационными разработками в различных сферах. Как подчеркнули кураторы проекта из Фонда «Сколково», идет поиск и так называемых «единорогов» – компаниий-стартаперов, получавших рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов США
Резидентам IQ-парка обещают нулевые ставки налога на прибыль и имущество, а также освобождение от НДС и вдвое сниженную ставку по страховым взносам. Кроме того, они могут претендовать на гранты и возможность быть замеченными крупными корпорациями.
15 этаж – самая высокая точка этого здания. С одной стороны – Белая, с другой – город как на ладони. Чем не место, которое будет вдохновлять резидентов на полет мысли, новые идеи и открытия.
В Госкомитете по предпринимательству отметили, что уже после трех лет работы в IQ-парке должно насчитываться порядка 130 резидентов с объемом выручки около 5 млрд рублей. Будет занято более полутора тысяч человек. Сейчас на рассмотрении чуть более 60 заявок от потенциальных компаний-кандидатов, преимущественно из IT-сферы. Открытие будет происходить в два этапа. Полностью уфимский «Сколково» должен заработать до конца года.