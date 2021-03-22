В Уфе пьяная автоледи устроила ДТП: есть пострадавший

Вчера, 21 марта, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили марок Haima и Mitsubishi. Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.

Авария произошла на улице Пугачева. Виновницей ДТП оказалась 36-летняя водитель автомобиля марки Haima. При осуществлении разворота она не уступила дорогу движущемуся автомобилю. Выяснилось, что в момент столкновения женщина была пьяна.

В результате ДТП 27-летний пассажир автомобиля Haima получил различные травмы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.