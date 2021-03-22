Студенты и ординаторы БГМУ встретились с главврачами районных больниц

Мы проводим такие встречи, чтобы привлечь студентов и вернуть в дальнейшем их в город для того, чтобы они именно у нас понимали участие в развитии и в работе городской больницы. Учитывая, что у нас городская больница является ещё и южным медицинским округом, то приходится не только о городе говорить, но и южном центре медицинского округа.

Олег Фролов, глава администрации г. Кумертау