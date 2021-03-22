Студенты и ординаторы БГМУ встретились с главврачами районных больниц

Студентам БГМУ рассказали, в каких специалистах нуждаются республиканские больницы. В университете прошли встречи студентов и ординаторов с районными главными врачами и представителями администрации. Во время мероприятия обсудили социально-экономическое развитие и инфраструктуру муниципальных образований.
Подробно рассмотрели систему здравоохранения районов и материально-техническую база медицинских организаций. Обучающихся в БГМУ ознакомили с льготами и условиями их предоставления медицинским работникам, с возможностью прохождения ординатуры по договорам о целевом обучении. Участники мероприятий смогли получить ответы на интересующие их вопросы и обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества.