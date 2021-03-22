Студенты и ординаторы БГМУ встретились с главврачами районных больниц

Студентам БГМУ рассказали, в каких специалистах нуждаются республиканские больницы. В университете прошли встречи студентов и ординаторов с районными главными врачами и представителями администрации. Во время мероприятия обсудили социально-экономическое развитие и инфраструктуру муниципальных образований.

Подробно рассмотрели систему здравоохранения районов и материально-техническую база медицинских организаций. Обучающихся в БГМУ ознакомили с льготами и условиями их предоставления медицинским работникам, с возможностью прохождения ординатуры по договорам о целевом обучении.  Участники мероприятий смогли получить ответы на интересующие их вопросы и обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества.

Фото №1 - Студенты и ординаторы БГМУ встретились с главврачами районных больниц

Мы проводим такие встречи, чтобы привлечь студентов и вернуть в дальнейшем их в город для того, чтобы они именно у нас понимали участие в развитии и в работе городской больницы.  Учитывая, что у нас городская больница является ещё и южным медицинским округом, то приходится не только о городе говорить, но и южном центре медицинского округа.

Олег Фролов, глава администрации г. Кумертау

На сегодняшний день у нас реализуется программа республиканская по закреплению медицинских кадров. В рамках целевого приема. И отличительной особенностью является то, что участвуют не только потенциальные работодатели, главное врачи того или иного муниципального медицинского учреждения, но и главы, и заместители глав которые встречаются со своими целевиками.

Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета
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