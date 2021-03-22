В Башкирии прошел зональный этап конкурса КВН «Безопасная дорога детства»

Соревнование проходило в три этапа: приветствие, конкурс капитанов и фристайл. Между собой состязались шесть команд из разных районов республики. Каждая команда продемонстрировала социальный видеоролик на тему правил дорожного движения. Жюри оценило выступления юных участников, их артистизм, юмор и полноту раскрытия отраженной тематики.