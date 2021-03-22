В Башкирии прошел зональный этап конкурса КВН «Безопасная дорога детства»

Юмористы со всей республики изучили правила дорожного движения. В Уфимском районе состоялся зональный этап конкурса КВН «Безопасная дорога детства».
Соревнование проходило в три этапа: приветствие, конкурс капитанов и фристайл. Между собой состязались шесть команд из разных районов республики. Каждая команда продемонстрировала социальный видеоролик на тему правил дорожного движения. Жюри оценило выступления юных участников, их артистизм, юмор и полноту раскрытия отраженной тематики.
Первое место завоевала команда школы из Шамонино. Второе между собой разделили учащиеся из Чишминского и Иглинского района. Все участники полуфинальной игры получили призы и подарки, а также почетные грамоты и дипломы.