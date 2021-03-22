В Башкирии более 40 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Также, по состоянию на 22 марта, из больниц с полным выздоровлением выписан 121 человек, за все время - 25 980, что в процентном выражении составляет 85%. В то же время более 270 человек сейчас получают стационарное лечение, из них 7 человек на ИВЛ, а в тяжелом состоянии более 40 пациентов, заключил глава ведомства.