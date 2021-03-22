В Башкирии более 40 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Башкирии число зараженных коронавирусом достигло отметки 31 377 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в Правительстве РБ.
По его словам, данный показатель увеличился на 112 случаев инфицирования. Отметим, что озвученная цифра - минимальная за последние месяцы.
Также, по состоянию на 22 марта, из больниц с полным выздоровлением выписан 121 человек, за все время - 25 980, что в процентном выражении составляет 85%. В то же время более 270 человек сейчас получают стационарное лечение, из них 7 человек на ИВЛ, а в тяжелом состоянии более 40 пациентов, заключил глава ведомства.