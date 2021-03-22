В Уфе коммунальщики в круглосуточном режиме ведут ямочный ремонт дорог

В Уфе дорожные службы перешли на круглосуточный режим работ по ямочному ремонту. В первую очередь отрабатываются наиболее загруженные транспортные артерии города. Для контроля качества и оперативности работ все дефекты будут оцифрованы, а оплату произведут только по завершении ремонта.

Жители республики тоже могут помочь в реставрации дорожного покрытия. Внимание дорожников направлено на заявки, которые поступают от горожан на «Интерактивную карту ямочного ремонта города Уфы». Её можно найти на сайте мэрии и оставить заявку с фотографией, описанием и местоположением ямы.

Фото №1 - В Уфе коммунальщики в круглосуточном режиме ведут ямочный ремонт дорог

Мы проработали улицы Бельская, Менделеева. Отработали по Коммунистической. И пока продолжаем там ремонт. Никаких сложностей нет, мы готовы отрабатывать, своевременно устранять ямы. Также при необходимости мы работаем в круглосуточном режиме. Две бригады полностью обеспечивают безаварийность района.

Рустем Самигуллин, директор службы по благоустройству Кировского района г. Уфы
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