В Уфе коммунальщики в круглосуточном режиме ведут ямочный ремонт дорог

В Уфе дорожные службы перешли на круглосуточный режим работ по ямочному ремонту. В первую очередь отрабатываются наиболее загруженные транспортные артерии города. Для контроля качества и оперативности работ все дефекты будут оцифрованы, а оплату произведут только по завершении ремонта.

Жители республики тоже могут помочь в реставрации дорожного покрытия. Внимание дорожников направлено на заявки, которые поступают от горожан на «Интерактивную карту ямочного ремонта города Уфы». Её можно найти на сайте мэрии и оставить заявку с фотографией, описанием и местоположением ямы.