Полицейский из Башкирии спас троих детей от смерти в огне

Следователь Баймакского района Тимур Калимуллин в одночасье стал героем города – он спас из горящей квартиры троих детей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ноябре 2020 года в одном из домов Баймака вспыхнул пожар. Одним из первых возгорание заметил Тимур Калимуллин, который не раздумывая бросился на помощь находившимся там людям.

В одну из квартир следователь забежал вместе с подъехавшими спасателями – оттуда они эвакуировали женщину в бессознательном состоянии. Вскоре Тимур Калимуллин заметил на балконе горящего дома детей, поэтому вновь вернулся в здание, откуда на руках вынес двоих малышей, а потом побежал за третьим. Перемещаться по дому пришлось ползком, ведь огонь разгорелся не на шутку. Сотрудники пожарной охраны в это время эвакуировали еще двоих подростков и пожилого мужчину.

К счастью, в пожаре погибших и тяжело пострадавших не оказалось. В том числе, благодаря смелости Тимура Калимуллин. К слову, о своём поступке следователь даже коллегам не рассказал. Однако в пресс-службу МВД поступило сообщение от постращавшей женщины, которая искренне поблагодарила следователя за смелость.

Только благодаря поступившему письму о случившемся узнало руководство республиканского МВД. В настоящее время решается вопрос о награждении сотрудника. Ирина Волк, официальный представитель МВД России