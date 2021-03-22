В Санкт-Петербурге жестоко убили 16-летнего подростка из Башкирии

Жуткий случай произошёл в северной столице России. В Санкт-Петербурге безжалостно зарезали 16-летнего парня из Башкирии.
Как сообщает издание «Фонтанка», предполагаемым убийцей стал 22-летний незнакомец. О случившемся рассказала друг погибшего, на глазах которого и произошло жуткое происшествие. Парень один раз ударил подростка ножом в сердце, но ранение оказалось смертельным.
Известно, что в Санкт-Петербург парень из Башкирии приехал, чтобы учиться в академии машиностроения имени Ж.Я. Котина, однако в феврале был отчислен из учебного учреждения.
22-летний подозреваемый уже был ранее судим. В 17 лет он поджёг ларёк. Сейчас парень находится под стражей – было возбуждено уголовное дело.