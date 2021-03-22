Житель Башкирии пострадал при падении на бетонный пол

Гострудинспекция рассказала о тяжёлом несчастном случае, который произошёл на складе в Туймазинском районе. На рабочем месте серьёзную травму получил 53-летний рабочий.

Как сообщает ведомство, инцидент произошёл 7 января при перекладывания тяжеловесных рулонов. Четверо рабочих занимались выполнением задачи на четырёхъярусном стеллаже в неотапливаемом складе.

При перекатывании последнего рулона, каждый из которых весит по 60-65 кг, с высоты упал один из рабочих. Несчастный сорвался прямо на бетонный пол и был срочно доставлен в больницу, где ему диагностировали сочетанную травму.

Гострудинспекция выяснила, что слесарь-рабочий выполнял задачу, которая вообще не входит в его обязанности по договору. Также с сотрудником не был проведен необходимый инструктаж, а территория, на которой выполнялись работы, не соответствовала требованиям безопасности.