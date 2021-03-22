Хабиров прокомментировал проигрыш «Салавата Юлаева»

Накануне в Уфе хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл казанскому «Ак Барсу». Итоги матча прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Он честно признал, что был расстроен проигрышем.
По его словам, после игры у него даже испортилось настроение. Однако Хабиров продолжает верить в успех клуба и уверен, что профессиональные и личные качества спортсменов приведут их к победе.
Напомним, «Салават Юлаев» в шаге от вылета из плей-офф. Уфимцы уступили в третьем матче казанскому «Ак Барсу» в 1/2 финала Восточной конференции. 2:1– в игре и 3:0 – в серии в пользу коллектива из Татарстана.