Хабиров прокомментировал проигрыш «Салавата Юлаева»

Накануне в Уфе хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл казанскому «Ак Барсу». Итоги матча прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Он честно признал, что был расстроен проигрышем.

По его словам, после игры у него даже испортилось настроение. Однако Хабиров продолжает верить в успех клуба и уверен, что профессиональные и личные качества спортсменов приведут их к победе.