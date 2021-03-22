В Уфе школьникам рассказали о профилактике заболеваний полости рта

В уфимской школе № 129 в преддверии Всемирного дня здоровья полости рта прошли профилактические мероприятия. Специалисты 7-й детской стоматологической поликлиники обслуживают 25 городских школ. Два года назад в рамках проекта «Взлетай» в этом образовательном учреждении открыли кабинет дантиста.

Современное оборудование, красочный дизайн – теперь дети ходят к специалистам регулярно. Школьникам показали, как правильно чистить зубы, рассказали о том, как важно следить за полостью рта, и показали тематический мультфильм. Каждый ребенок получил в подарок зубную пасту.

В этом кабинете я вылечил три зуба. Я сидел, не боялся, смотрел в потолок.

Алексей Кузнецов, учащийся школы №129

Это очень удобно и для детей, и для родителей. Все лечение и профилактические мероприятия проводятся в школе. 

Эльвира Гизатуллина, заместитель главного врача по медицинской части детской стоматологической поликлиники № 7 г.Уфы
Бурелар. Сольный концерт
Уфимская волна