В Башкирии может появиться ещё один праздник

В Башкирии может появиться ещё один официальный праздничный день. Депутаты Госсобрания сообщили, что планируют принять во втором чтении законопроект, устанавливающий в регионе День ветерана труда.

Праздник планируется отмечать 18 января. Эта дата обусловлена исторически, ведь именно в этот день была учреждена медаль «Ветеран труда». Её присуждали за многолетний добросовестный труда в народном хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования, здравоохранения, в государственных учреждениях и общественных организациях.