В Башкирии аграрии могут проверить качество семян

Отдел референтного центра в Чишминском районе проверяет качество семенного материала. Фермеры привозят их перед посадкой. Основной показатель качества – всхожесть.

Специалисты проверяют также на чистоту, наличие паразитов и заболеваний, энергию прорастания. После проверки агрономы получают протокол испытаний, по которому уже определяют норму высева. Например, у пшеницы она составляет 5,5-6 миллионов семян на гектар, у ячменя – 4-4,5 миллиона. Материал проверяют вручную, а также с помощью термостата.

Призывая всех, кто занимается земледелием, кто выращивает продукцию, представлять семена. И, зная их качества, уже использовать.

Айрат Байбурин, заведующий отделом приёма проб территориального отдела Башкирского референтного центра
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