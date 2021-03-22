В Башкирии аграрии могут проверить качество семян

Специалисты проверяют также на чистоту, наличие паразитов и заболеваний, энергию прорастания. После проверки агрономы получают протокол испытаний, по которому уже определяют норму высева. Например, у пшеницы она составляет 5,5-6 миллионов семян на гектар, у ячменя – 4-4,5 миллиона. Материал проверяют вручную, а также с помощью термостата.