Стало известно, сколько учителей и школьников в Башкирии болеют коронавирусом

Сегодня, 22 марта, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Так, Айбулат Хажин, министр образования Башкирии, сообщил количество учителей и школьников, которые болеют коронавирусной инфекцией. Также стала известна информация о болеющих в детских садах.
Заболеваемость в образовательных учреждениях значительно снизилась. Среди дошкольников болеют только пятеро детей, среде воспитателей – 18. Заболевших школьников насчитывается менее 200 человек, а учителей – 138.
Радий Хабиров призвал министра внимательно следить за текущей ситуацией, не расслабляться и не допускать вспышек заболеваемости в учебных учреждениях.