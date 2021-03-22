Стало известно, сколько учителей и школьников в Башкирии болеют коронавирусом

Сегодня, 22 марта, в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание, на котором обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Так, Айбулат Хажин, министр образования Башкирии, сообщил количество учителей и школьников, которые болеют коронавирусной инфекцией. Также стала известна информация о болеющих в детских садах.

Заболеваемость в образовательных учреждениях значительно снизилась. Среди дошкольников болеют только пятеро детей, среде воспитателей – 18. Заболевших школьников насчитывается менее 200 человек, а учителей – 138.