В Уфе девушка влетела в столб из-за заснеженной дороги

В субботу, 20 марта, в Уфе произошла авария. Инцидент зафиксирован утром около 10:30 на Новоалександровском шоссе.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД столицы, 23-летняя девушка двигалась за рулём «Лады Гранта». В какой-то момент водительница не справилась с управлением и влетела в столб. Девушка получила различные травмы – ей понадобилась помощь врачей.

Оказалось, шоссе на данном участке было завалено снегом. Почему не проводилась очистка дорожной территории – неизвестно. По факту аварии составлен акт выявленных недостатков эксплуатационного состояния дорог.