Уфа присоединится к эко-акции «Час Земли»

27 марта традиционно проводится эко-акция «Час Земли». На один час активисты отключают всё электричество в квартирах или домах. Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам экологии.

Мэрия Уфы сообщила о том, что город частично присоединится к данной акции. На один час будут выключены внешние подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений.

Также в поддержку акции все желающие приглашаются на забег с фонариками, который стартует в 20:30 перед Гостиным двором.

К слову, освещение улиц, общественных пространств, аэронавигационные огни, технологическое оборудование, светофоры будут работать в штатном режиме.