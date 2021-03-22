В России от коронавируса скончались уже 95 тысяч пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за сутки было выявлено 9284 человека с COVID-19.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф , в России за всё время пандемии коронавирусом заразились 4 466 153 человека. При этом одновременно болеют 293 577 пациентов.

С выздоровление было выписано за сутки 7790 человек, а за всё время пандемии – 4 077 185. Смертью за сутки закончился ещё 361 случай заболевания. При этом за всё время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 95 391 пациент.