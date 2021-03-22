В Башкирии продолжается массовая вакцинация жителей от коронавируса

Напоминаем, что с 15 марта 2021 года на базе ГБУКИ РБ Башкирский государственный театр оперы и балета по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 5/1 организована работа пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию проводит мобильная прививочная бригада ГБУЗ РБ Поликлиника №1 с 15.00 до 20.00. С 15 по 19 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета прививку от ковида сделали 567 нашим жителям.