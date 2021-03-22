Ушёл искать работу: в Уфе без вести пропал 20-летний парень

Волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков. В Уфимском районе пропал 20-летний Наиль Нурисламов.

Парень ушёл из дома в деревне Песчаный ещё 16 марта. С тех пор его местоположение неизвестно.

Издание «КП-Уфа» со ссылкой на маму Наиля сообщает, что парень ушёл из дома ещё в девять утра в поисках работы. Он должен был «найти что-то» в районе «Фирмы Мир» и «Семьи». Наиль планировал устроиться на шиномонтажку.

Родственники не могут связаться с пропавшим, ведь телефона у Наиля нет. К слову, в январе парень уже пропадал на трое суток под таким же предлогом.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные трико, черные ботинки, черную шапку, черные перчатки.