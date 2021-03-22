Мэрия Уфы призвала горожан поучаствовать в уборке снега

Пресс-служба администрации Уфы обратилась к жителям города с просьбой помочь жилищно-коммунальным службам.
Так как, на улице постепенно теплеет, снег активно тает – из-под сугробов снова видно большое количество мусора. Каждый день на улицах и во дворах города службы ЖКХ наводят порядок и чистоту.
Но работы оказывается слишком много, поэтому уфимцев призывают помочь сотрудникам, например, в рамках «санитарных пятниц». Всех руководителей предприятий призывают принять активное участие в уборке снега и мусора на прилегающих территориях.
Фото: Администрация ГО г. Уфа РБ.