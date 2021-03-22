Мэрия Уфы призвала горожан поучаствовать в уборке снега

Пресс-служба администрации Уфы обратилась к жителям города с просьбой помочь жилищно-коммунальным службам.

Фото №1 - Мэрия Уфы призвала горожан поучаствовать в уборке снега

Так как, на улице постепенно теплеет, снег активно тает – из-под сугробов снова видно большое количество мусора. Каждый день на улицах и во дворах города службы ЖКХ наводят порядок и чистоту.

Но работы оказывается слишком много, поэтому уфимцев призывают помочь сотрудникам, например, в рамках «санитарных пятниц». Всех руководителей предприятий призывают принять активное участие в уборке снега и мусора на прилегающих территориях.

В скором времени начнутся традиционные общегородские весенние субботники. Призываем уфимцев не оставаться в стороне и принять в них активное участие! Общими усилиями мы можем сделать наш город, его улицы и дворы чистыми, ухоженными и комфортными для проживания.

пресс-служба мэрии Уфы 

Фото: Администрация ГО г. Уфа РБ. 

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