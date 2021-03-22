Мэрия Уфы призвала горожан поучаствовать в уборке снега

В скором времени начнутся традиционные общегородские весенние субботники. Призываем уфимцев не оставаться в стороне и принять в них активное участие! Общими усилиями мы можем сделать наш город, его улицы и дворы чистыми, ухоженными и комфортными для проживания.

пресс-служба мэрии Уфы