В Уфе полицейские выявили элитную иномарку с перебитыми номерами

Отдал полтора миллиона рублей за кроссовер с перебитыми номерами. Об этом новый владелец подержанной Toyota Highlander узнал от полицейских. 30-летний мужчина приехал в регистрационный отдел ГИБДД, чтобы поставить на учет автомобиль, купленный за 1 млн 600 тысяч рублей.

В ходе визуального осмотра машины сотрудник отдела усомнился в подлинности номеров кузова и двигателя. Также был обнаружен ряд типичных нарушений в конструкции авто. При помощи специальных средств осмотра и подтвердилось, что заводские номера на ключевых агрегатах и узлах машины перебиты. По словам нынешнего владельца, самостоятельно никаких изменений в состояние автомобиля он не вносил. Проводится проверка.

Фото №1 - В Уфе полицейские выявили элитную иномарку с перебитыми номерами

Приедет следственная группа, изымут автомобиль, поместят на штрафстоянку, затем будет назначена экспертиза. Уже по ее итогам будет известна судьба данного автомобиля. Если подтвердится, что автомобиль перебитый, и установится первоначальный номер данного автомобиля, то он будет возвращен собственнику.

Айрат Валиуллин, госинспектор межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела УГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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