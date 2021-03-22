В Уфе полицейские выявили элитную иномарку с перебитыми номерами

Отдал полтора миллиона рублей за кроссовер с перебитыми номерами. Об этом новый владелец подержанной Toyota Highlander узнал от полицейских. 30-летний мужчина приехал в регистрационный отдел ГИБДД, чтобы поставить на учет автомобиль, купленный за 1 млн 600 тысяч рублей.

В ходе визуального осмотра машины сотрудник отдела усомнился в подлинности номеров кузова и двигателя. Также был обнаружен ряд типичных нарушений в конструкции авто. При помощи специальных средств осмотра и подтвердилось, что заводские номера на ключевых агрегатах и узлах машины перебиты. По словам нынешнего владельца, самостоятельно никаких изменений в состояние автомобиля он не вносил. Проводится проверка.