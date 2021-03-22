Курултай башкир обратился в КХЛ из-за поведения фанатов «Ак Барса»

Всемирный
курултай башкир обратился к руководству КХЛ по поводу инцидента в начале
третьего матча серии плей-офф ХК «Салават Юлаев» – «Ак Барс». Болельщики
гостевой команды сорвали живое исполнение гимна Башкортостана. Известно, что
хоккейный клуб «Салават Юлаев» готовит письмо в лигу.
Возможно, будет разбирательство. По регламенту КХЛ за такое несоблюдение со стороны болельщиков клуба общепринятых норм поведения и уважения к символам государства во время звучания перед матчем гимнов России или субъектов страны налагается штраф в размере 100 000 рублей.
За комментариями мы обратились в КХЛ и хоккейный клуб «Ак Барс». Лига пока никак не отреагировала. Руководитель медиа-центра Михаил Степанов выразил сожаление от имени казанского клуба, признавая многолетнее сотрудничество и дружественные отношения соседних республик, в том числе и в спортивной сфере.
Напомним, уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» играют в 1/2 финала Восточной конференции. В противостоянии до четырех побед башкирский клуб уступает со счетом 0:3. Уфимцы проиграли два матча на выезде в Казани, а также накануне на своем льду. Завтра состоится четвертая встреча соперников. Для уфимской команды она может стать последней в сезоне.