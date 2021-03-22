Курултай башкир обратился в КХЛ из-за поведения фанатов «Ак Барса»

Всемирный курултай башкир обратился к руководству КХЛ по поводу инцидента в начале третьего матча серии плей-офф ХК «Салават Юлаев» – «Ак Барс». Болельщики гостевой команды сорвали живое исполнение гимна Башкортостана. Известно, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» готовит письмо в лигу.

Возможно, будет разбирательство. По регламенту КХЛ за такое несоблюдение со стороны болельщиков клуба общепринятых норм поведения и уважения к символам государства во время звучания перед матчем гимнов России или субъектов страны налагается штраф в размере 100 000 рублей.

Свою позицию выказал и председатель парламента Башкортостана. Мы считаем поведение болельщиков «Ак Барса» неприемлемым, просим обратить внимание наших коллег в Татарстане. От Всемирного курултая башкир мы направили письмо в КХЛ, чтобы там рассмотрели, насколько такое поведение укладывается в рамки регламента, который есть внутри лиги. Конечно, тут вопрос и к организаторам. Проведена ли была какая-то работа с болельщиками, насколько это было организованно или спонтанно.  

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан

За комментариями мы обратились в КХЛ и хоккейный клуб «Ак Барс». Лига пока никак не отреагировала. Руководитель медиа-центра Михаил Степанов выразил сожаление от имени казанского клуба, признавая многолетнее сотрудничество и дружественные отношения соседних республик, в том числе и в спортивной сфере.

Фото №1 - Курултай башкир обратился в КХЛ из-за поведения фанатов «Ак Барса»

На наш взгляд, произошло недоразумение, связанное с тем, что прервалось исполнение гимна. Наши болельщики подумали, что закончилось исполнение гимна. Никакого злого умысла не было. Во время матча подошли к лидерам фанатского движения, уже поговорили на эту тему. Мы тоже расстроены случившимся. Поговорили с болельщиками во избежание подобных инцидентов, что нужно более внимательными быть.

Михаил Степанов, руководитель медиа-центра ХК «Ак Барс»

Напомним, уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» играют в 1/2 финала Восточной конференции. В противостоянии до четырех побед башкирский клуб уступает со счетом 0:3. Уфимцы проиграли два матча на выезде в Казани, а также накануне на своем льду. Завтра состоится четвертая встреча соперников. Для уфимской команды она может стать последней в сезоне.

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