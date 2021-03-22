Курултай башкир обратился в КХЛ из-за поведения фанатов «Ак Барса»

Свою позицию выказал и председатель парламента Башкортостана. Мы считаем поведение болельщиков «Ак Барса» неприемлемым, просим обратить внимание наших коллег в Татарстане. От Всемирного курултая башкир мы направили письмо в КХЛ, чтобы там рассмотрели, насколько такое поведение укладывается в рамки регламента, который есть внутри лиги. Конечно, тут вопрос и к организаторам. Проведена ли была какая-то работа с болельщиками, насколько это было организованно или спонтанно.

Эльвира Аиткулова, председатель президиума Всемирного курултая башкир, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан