В Федерации профсоюзов Башкирии открылся кабинет здоровья

Пилотный проект, который, мы очень надеемся, что будет реализовываться, тиражироваться на всех предприятиях и организациях нашей республики. Ведь инвестиции в человеческий капитал, они всегда рентабельны и дают отдачу в пять-шесть раз больше, чем в материальное производство.

Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан