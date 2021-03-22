В Федерации профсоюзов Башкирии открылся кабинет здоровья

Инвестиции в здоровье человека. У Федерации профсоюзов республики появился свой кабинет здоровья, состоящий из трех зон. Массаж, оказание первой медпомощи, физиотерапия и фитобар в одном месте. Это своеобразный мини-реабилитационный центр для работников и членов профсоюза.

Там не лечат, а проводят процедуры, направленные на поддержку здоровья. Создание подобных кабинетов не требует лицензирования. Поэтому проект можно успешно реализовывать и на предприятиях республики, говорят представители региональной Федерации профсоюзов.

Пилотный проект, который, мы очень надеемся, что будет реализовываться, тиражироваться на всех предприятиях и организациях нашей республики. Ведь инвестиции в человеческий капитал, они всегда рентабельны и дают отдачу в пять-шесть раз больше, чем в материальное производство.

Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан

Оздоровительные мероприятия именно на предприятиях – это очень важно. Фактически идет восстановление того, что у нас уже было.

Гульнара Зиннурова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан
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