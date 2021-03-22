В Федерации профсоюзов Башкирии открылся кабинет здоровья

Инвестиции в здоровье человека. У Федерации профсоюзов республики появился свой кабинет здоровья, состоящий из трех зон. Массаж, оказание первой медпомощи, физиотерапия и фитобар в одном месте. Это своеобразный мини-реабилитационный центр для работников и членов профсоюза.
Там не лечат, а проводят процедуры, направленные на поддержку здоровья. Создание подобных кабинетов не требует лицензирования. Поэтому проект можно успешно реализовывать и на предприятиях республики, говорят представители региональной Федерации профсоюзов.