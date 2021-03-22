Депутаты от ЕР внесли в парламент Башкирии законопроект о детях войны

В Башкирии еще одна категория граждан сможет рассчитывать на льготы и господдержку. Речь идет о «детях войны». Депутаты Госсобрания от «Единой России» предлагают рассмотреть законопроект, который бы предполагал денежную выплату для таких жителей Башкирии.
По словам председателя заксобрания Константина Толкачева, «детей войны» сейчас в республике почти 190 тысяч человек. На поддержку смогут рассчитывать граждане, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающих на территории республики. Таким людям во время войны не было и 14 лет.
Один из авторов законопроекта депутат Римма Утяшева отметила своевременность подготовки законопроекта.
Авторы законопроекта предлагают осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией закона в случае его принятия, из республиканского бюджета. При этом предполагается, что единовременная выплата для детей войны устанавливается Указом Главы республики.