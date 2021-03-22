Депутаты от ЕР внесли в парламент Башкирии законопроект о детях войны

«Это важный шаг, оправданный с точки зрения исторической справедливости. Сегодня внимание государства сосредоточено на оказании социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Однако тяготы и лишения военного и послевоенного времени сполна испытали на себе и дети. Им пришлось рано повзрослеть. Многие осиротели. Наравне со взрослыми они ухаживали за ранеными в госпиталях, работали на заводах, в сельском хозяйстве, впоследствии в мирное время поднимали страну из руин, закладывали тот фундамент дальнейшего благосостояния государства, которым мы все пользуемся до сих пор. Наделение детей войны особым правовым статусом, их социальная поддержка – признание вклада этих людей в развитие нашей страны»

Константин Толкачев