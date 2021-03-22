Депутаты от ЕР внесли в парламент Башкирии законопроект о детях войны

В Башкирии еще одна категория граждан сможет рассчитывать на льготы и господдержку. Речь идет о «детях войны». Депутаты Госсобрания от «Единой России» предлагают рассмотреть законопроект, который бы предполагал денежную выплату для таких жителей Башкирии.

Фото №1 - Депутаты от ЕР внесли в парламент Башкирии законопроект о детях войны

По словам председателя заксобрания Константина Толкачева, «детей войны» сейчас в республике почти 190 тысяч человек.  На поддержку смогут рассчитывать граждане, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающих на территории республики. Таким людям во время войны не было и 14 лет.

«Это важный шаг, оправданный с точки зрения исторической справедливости. Сегодня внимание государства сосредоточено на оказании социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Однако тяготы и лишения военного и послевоенного времени сполна испытали на себе и дети. Им пришлось рано повзрослеть. Многие осиротели. Наравне со взрослыми они ухаживали за ранеными в госпиталях, работали на заводах, в сельском хозяйстве, впоследствии в мирное время поднимали страну из руин, закладывали тот фундамент дальнейшего благосостояния государства, которым мы все пользуемся до сих пор. Наделение детей войны особым правовым статусом, их социальная поддержка – признание вклада этих людей в развитие нашей страны»

Константин Толкачев

Один из авторов законопроекта депутат Римма Утяшева отметила своевременность подготовки законопроекта.

«Мы считаем, что тянуть с принятием закона не стоит, особенно с учетом того, что дети войны – люди преклонного возраста, для них важен каждый день. Предлагаем установить для них единовременную выплату, предоставить им право вне очереди пользоваться медицинскими услугами по программе госгарантий и вне очереди получать путевку в организации стационарного социального обслуживания»

Римма Утяшева

Авторы законопроекта предлагают осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией закона в случае его принятия, из республиканского бюджета. При этом предполагается, что единовременная выплата для детей войны устанавливается Указом Главы республики.

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии