Уфимку двое суток избивал поклонник из Стамбула

Женщина познакомилась с гражданином Турции в социальных сетях, а после недолгого общения мужчина пригласил её к себе в Стамбул. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на местные СМИ, пара поселилась в одном из отелей. В какой-то момент мужчина сильно перебрал с алкоголем, а потом задал женщине вопрос, ответ на который его не устроил. Тогда в приступе гнева он жестоко избил уфимку.