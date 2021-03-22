В Уфе пьяный водитель устроил ДТП: пострадала девушка

Накануне в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Ford Focus. Об этом сообщили в ГИБДД Уфы.

Авария произошла во втором часу ночи на проспекте Октября. Виновником ДТП оказался 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo. Выяснилось, что в момент столкновения он находился за рулем в нетрезвом состоянии.

При проведении освидетельствования, установлено, что водитель автомашины «Volkswagen Polo», находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор алкотестер показал 0.924 мг/л (миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха). За данное правонарушение мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 ст.12.8 КоАП РФ. ГИБДД Уфы