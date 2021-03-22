В Уфе пьяный водитель устроил ДТП: пострадала девушка

Накануне в столице Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Ford Focus. Об этом сообщили в ГИБДД Уфы.
Авария произошла во втором часу ночи на проспекте Октября. Виновником ДТП оказался 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo. Выяснилось, что в момент столкновения он находился за рулем в нетрезвом состоянии.
В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка "Фокуса". Ей потребовалась медицинская помощь. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.