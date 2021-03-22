Система «Инцидент» помогла жителям Уфы восстановить водоснабжение

В феврале и в начале марта в республике стояли морозы. И к нам поступало очень много обращений от жителей по поводу замерзших водопроводов. У нас обращение было в Кировском районе Уфы. В 10 домах микрорайона Кооперативная поляна не было воды.

Урал Рисов, сотрудник рабочей группы при Администрации Главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях