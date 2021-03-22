Система «Инцидент» помогла жителям Уфы восстановить водоснабжение

Из кранов вода внезапно перестала течь, говорит
житель уфимского микрорайона Кооперативная поляна Сергей Кузьменко. Семье пришлось почти неделю ездить с канистрами на колонку и набирать в дом
двухсотлитровую бочку. За сутки уходила половина. Нужно было и умываться, и еду
готовить, и стирать. Было непросто, ведь в доме есть грудной ребенок.
Ездили
купать ребенка к свекрови, у нее есть баня. Там купали, там и стирали. Потому
что так нереально было перестирать все ее ползунки и штанишки.Роза Кузьменко, жительница микрорайона Кооперативная поляна
Промерзание трубы стала неожиданностью, ведь за
последние десять лет такого не случалось. Вода застыла в том месте, где от
центральной трубы идет подключение к дому. Глава семейства говорит, что
опасения вызывала и система отопления в доме, которая могла отключиться.
Утром
мы обратились, приехала бригада «Уфаводоканала». Ребята походили, посмотрели,
развели руками, сказали: водопровод у нас числится как бесхозный. Пробовали
обратиться в частные структуры. Но там цена за отогрев нашей трубы оказался
просто неподъемным – более 50 тысяч рублей.Сергей Кузьменко, житель микрорайона Кооперативная поляна
Оставаться дольше без воды люди уже не могли. И
написали о своей проблеме в социальных сетях. Их обращение не осталось без
внимания.
В
феврале и в начале марта в республике стояли морозы. И к нам поступало очень
много обращений от жителей по поводу замерзших водопроводов. У нас
обращение было в Кировском районе Уфы. В 10 домах микрорайона Кооперативная поляна не было воды.Урал Рисов, сотрудник рабочей группы при Администрации Главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях
Администрация Кировского района для решения проблемы
в экстренном порядке привлекли «Уфаводоканал» и Управление гражданской защиты
Уфы. И уже через сутки с момента обращения трубу отогрели.
Задача
– не допустить повторения данной ситуации впредь. Сейчас понятно уже тепло. Она
в этом году уже повторится вряд ли. Но следующая зима будет, мы не должны
допустить повторения ситуации. Наиболее оптимальный вариант решения данного
вопроса будет выбран вместе с жителями и профильными структурами.Сергей Полетавкин, начальник информационно-аналитического отдела администрации Кировского района г. Уфы
Вода в доме семьи Кузьменко вновь появилась, и восьмимесячная Мелания может купаться в своей ванночке вдоволь. Однако пока не
наступила постоянная плюсовая температура, глава семейства на всякий случай
держит один из кранов открытым, чтобы вода циркулировала и не замерзла вновь.