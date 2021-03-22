Система «Инцидент» помогла жителям Уфы восстановить водоснабжение

Из кранов вода внезапно перестала течь, говорит житель уфимского микрорайона Кооперативная поляна Сергей Кузьменко. Семье пришлось почти неделю ездить с канистрами на колонку и набирать в дом двухсотлитровую бочку. За сутки уходила половина. Нужно было и умываться, и еду готовить, и стирать. Было непросто, ведь в доме есть грудной ребенок.

Ездили купать ребенка к свекрови, у нее есть баня. Там купали, там и стирали. Потому что так нереально было перестирать все ее ползунки и штанишки.

Роза Кузьменко, жительница микрорайона Кооперативная поляна

Промерзание трубы стала неожиданностью, ведь за последние десять лет такого не случалось. Вода застыла в том месте, где от центральной трубы идет подключение к дому. Глава семейства говорит, что опасения вызывала и система отопления в доме, которая могла отключиться.

Утром мы обратились, приехала бригада «Уфаводоканала». Ребята походили, посмотрели, развели руками, сказали: водопровод у нас числится как бесхозный. Пробовали обратиться в частные структуры. Но там цена за отогрев нашей трубы оказался просто неподъемным – более 50 тысяч рублей.

Сергей Кузьменко, житель микрорайона Кооперативная поляна

Оставаться дольше без воды люди уже не могли. И написали о своей проблеме в социальных сетях. Их обращение не осталось без внимания.

Фото №1 - Система «Инцидент» помогла жителям Уфы восстановить водоснабжение

В феврале и в начале марта в республике стояли морозы. И к нам поступало очень много обращений от жителей по поводу замерзших водопроводов. У нас обращение было в Кировском районе Уфы. В 10 домах микрорайона  Кооперативная поляна не было воды.

Урал Рисов, сотрудник рабочей группы при Администрации Главы Республики Башкортостан по обращению жителей в социальных сетях
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Администрация Кировского района для решения проблемы в экстренном порядке привлекли «Уфаводоканал» и Управление гражданской защиты Уфы. И уже через сутки с момента обращения трубу отогрели.

Задача – не допустить повторения данной ситуации впредь. Сейчас понятно уже тепло. Она в этом году уже повторится вряд ли. Но следующая зима будет, мы не должны допустить повторения ситуации. Наиболее оптимальный вариант решения данного вопроса будет выбран вместе с жителями и профильными структурами.

Сергей Полетавкин, начальник информационно-аналитического отдела администрации Кировского района г. Уфы

Вода в доме семьи Кузьменко вновь появилась, и восьмимесячная Мелания может купаться в своей ванночке вдоволь. Однако пока не наступила постоянная плюсовая температура, глава семейства на всякий случай держит один из кранов открытым, чтобы вода циркулировала и не замерзла вновь.

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