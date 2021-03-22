Скрывавшегося в Италии уфимского бизнесмена экстрадировали в Россию

В Россию экстрадировали владельца сети шинных центров Андрея Смышляева. Бизнесмена на родине обвиняют в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, руководитель компании «Трек» в Уфе совершил действия, повлекшие неспособность юрлица удовлетворить требования по обязательствам перед кредиторами путем отчуждения товарно-материальных ценностей. Кроме того, Смышляев, будучи руководителем фирмы «Русшина-Тюмень», получил от шинной компании продукцию и не расплатился. Смышляев скрылся от правоохранительных органов в Италии.