В Уфе вручили детскую премию «Бирешмә!»

На первое место претендовали 405 подростков – это те, кто проявил мужество и активную гражданскую позицию, преодолел трудные жизненные ситуации и достиг успехов на выбранном пути. Церемония награждения транслировалась в прямом эфире БСТ.

Жюри определяли победителей в семи номинациях. Так, например, Руслан Хабиров – ученик республиканского дистанционного центра обучения детей-инвалидов. Он лишился родителей, перенёс пять операций на сердце, но не разочаровался, а наоборот решил помогать другим. Руслан стал волонтёром и организовал поисковый отряд.

Фото №1 - В Уфе вручили детскую премию «Бирешмә!»

Я являюсь волонтером-поисковимом, мои достижения заметили учителя и подали заявку.

Руслан Хабиров, победитель премии в номинации «Помоги!»

В подростковом возрасте каждый ребенок старается самоутвердиться. Ему важно получить высокую оценку от окружающих.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
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