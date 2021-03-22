В Уфе вручили детскую премию «Бирешмә!»

На первое место претендовали 405 подростков – это те, кто проявил мужество и активную гражданскую позицию, преодолел трудные жизненные ситуации и достиг успехов на выбранном пути. Церемония награждения транслировалась в прямом эфире БСТ.

Жюри определяли победителей в семи номинациях. Так, например, Руслан Хабиров – ученик республиканского дистанционного центра обучения детей-инвалидов. Он лишился родителей, перенёс пять операций на сердце, но не разочаровался, а наоборот решил помогать другим. Руслан стал волонтёром и организовал поисковый отряд.