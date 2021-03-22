В Башкирии работодателям будут платить за трудоустройство безработных

Безработных поддержат. 674,5 миллиона рублей планирует получить Башкортостан в этом году из федерального бюджета на субсидирование работодателей. Они смогут обучить новым профессиям тех, кто может оказаться под риском сокращения. Какие еще решения приняты на оперативном совещании в правительстве?

В пять раз выросла безработица в прошлом году в Башкортостане, но обвала на рынке труда и массовых сокращений не произошло. По данным Минтруда республики, более 200 тысяч жителей региона получили пособия по безработице. Их размер вырос с 1 725 до 5 175 рублей. Также, по данным ведомства, 73 тысячи человек нашли новую работу. Ситуация полностью под контролем.

Причинами этого стали повышение размера пособия, возможность получать безработным, имеющим несовершеннолетних детей, специальные доплаты в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка. Возможность получать дополнительные специальные выплаты безработным, а также то, что граждане могли не выходя из дома дистанционно зарегистрироваться в качестве безработных. Ситуация с прошлой осени на сегодняшний день постоянно улучшается.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 

Радий Хабиров поручил Правительству республики комплексно решать вопросы по снижению безработицы, активизировать работу по привлечению федеральных субсидий для организации новых рабочих мест в регионе. В этом году регион планирует получить из федерального бюджета для субсидирования работодателей 674 с половиной миллиона рублей.

Фото №1 - В Башкирии работодателям будут платить за трудоустройство безработных

Президент задачу поставил, а мы привыкли все поручения президента выполнять. Он поставил задачу восстановить к четвёртому кварталу численность занятого населения до уровня 2019 года. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Традиционно обсудили эпидемиологическую ситуацию. В Башкортостане скончался волонтер, заболевший коронавирусом. Глава республики выразил соболезнования близким добровольца, а также поблагодарил всех врачей, которые продолжают борьбу со смертельным заболеванием.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

От ковида вчера умер первый волонтер. Радик Асфандияров. 35 лет человеку. Мы очень соболезнуем. Примите участие, помогите, пожалуйста. Внимание родителям надо оказать и семье. Целый год вот так вот пролетел, невероятно сложный был год. Я вам очень признателен, что мы вместе плечом к плечу вот это все прошли. Я с глубоким уважением к труду каждого из вас и хотел вам слова благодарности сказать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Глава Башкортостана поручил усилить контроль за антикоронавирусными мерами в медицинских, социальных и образовательных организациях. Радий Хабиров констатировал, что расслабляться еще рано.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
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