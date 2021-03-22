В Башкирии работодателям будут платить за трудоустройство безработных

От ковида вчера умер первый волонтер. Радик Асфандияров. 35 лет человеку. Мы очень соболезнуем. Примите участие, помогите, пожалуйста. Внимание родителям надо оказать и семье. Целый год вот так вот пролетел, невероятно сложный был год. Я вам очень признателен, что мы вместе плечом к плечу вот это все прошли. Я с глубоким уважением к труду каждого из вас и хотел вам слова благодарности сказать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан