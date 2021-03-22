В Башкирии работодателям будут платить за трудоустройство безработных

Безработных поддержат. 674,5 миллиона рублей планирует получить Башкортостан в этом году из федерального бюджета на субсидирование работодателей. Они смогут обучить новым профессиям тех, кто может оказаться под риском сокращения. Какие еще решения приняты на оперативном совещании в правительстве?
В пять раз выросла безработица в прошлом году в Башкортостане, но обвала на рынке труда и массовых сокращений не произошло. По данным Минтруда республики, более 200 тысяч жителей региона получили пособия по безработице. Их размер вырос с 1 725 до 5 175 рублей. Также, по данным ведомства, 73 тысячи человек нашли новую работу. Ситуация полностью под контролем.
Радий Хабиров поручил Правительству республики комплексно решать вопросы по снижению безработицы, активизировать работу по привлечению федеральных субсидий для организации новых рабочих мест в регионе. В этом году регион планирует получить из федерального бюджета для субсидирования работодателей 674 с половиной миллиона рублей.
Традиционно обсудили эпидемиологическую ситуацию. В Башкортостане скончался волонтер, заболевший коронавирусом. Глава республики выразил соболезнования близким добровольца, а также поблагодарил всех врачей, которые продолжают борьбу со смертельным заболеванием.
Также Глава Башкортостана поручил усилить контроль за антикоронавирусными мерами в медицинских, социальных и образовательных организациях. Радий Хабиров констатировал, что расслабляться еще рано.