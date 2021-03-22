В Башкирии воспитанникам детского дома подарили хоккейную форму

По занавес уходящего хоккейного сезона в Башкирии состоялась, пожалуй, финальная игра под открытым небом. Каток детского дома деревни Шабаево стал местом проведения настоящего спортивного праздника. Поводом для этого стало знаковое событие для всей хоккейной команды воспитательного центра.

Сам Никита от смущения растерялся так, что едва находит слова. Всё потому, что теперь у него полный набор новой вратарской экипировки для игры в хоккей. А для главного голкипера сборной детского дома деревни Шабаево это настоящее событие.

Великолепная пятерка тоже не осталась без обновок. Игроки получили новые краги, клюшки и форму. Последний раз воспитанникам этого детского дома Бураевского района дарили форму 10 лет назад.

Переодеть юных хоккеистов в новую форму помог фонд «Дети и мир». Но это лишь начало. Не исключено, что благотворительная акция в скором времени охватит и другие детские дома и приюты республики.

В дальнейшем мы планируем провести подобные акции на территории всей республики. Светлана Ворожцова, руководитель благотворительного фонда «Дети и мир»

А тем временем под занавес уходящего сезона специально для ребят был организован настоящий спортивный праздник. К хоккеистам детского дома приехали тренеры хоккейной школы Уфы.

Я считаю, что это нужное и важное дело, надо более массово это поддерживать. Возможно, это подтолкнет ребенка, он вырастет человеком, который добивается своих целей. Сергей Федоров, тренер уфимской хоккейной школы

Благотворительная акция закончилась товарищеским матчем между смешанными командами воспитанников детского дома и уфимской хоккейной школы.

Получился большой праздник, огромное спасибо фонду, ребята очень довольные. Они любят играть в хоккей. Радис Вахитов, руководитель Центр содействия семейному воспитанию «Росток»