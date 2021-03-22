В Башкирии воспитанникам детского дома подарили хоккейную форму

По занавес уходящего хоккейного сезона в Башкирии состоялась, пожалуй, финальная игра под открытым небом. Каток детского дома деревни Шабаево стал местом проведения настоящего спортивного праздника. Поводом для этого стало знаковое событие для всей хоккейной команды воспитательного центра.
Сам Никита от смущения растерялся так, что едва находит слова. Всё потому, что теперь у него полный набор новой вратарской экипировки для игры в хоккей. А для главного голкипера сборной детского дома деревни Шабаево это настоящее событие.
Великолепная пятерка тоже не осталась без обновок. Игроки получили новые краги, клюшки и форму. Последний раз воспитанникам этого детского дома Бураевского района дарили форму 10 лет назад.
Переодеть юных хоккеистов в новую форму помог фонд «Дети и мир». Но это лишь начало. Не исключено, что благотворительная акция в скором времени охватит и другие детские дома и приюты республики.
А тем временем под занавес уходящего сезона специально для ребят был организован настоящий спортивный праздник. К хоккеистам детского дома приехали тренеры хоккейной школы Уфы.
Благотворительная акция закончилась товарищеским матчем между смешанными командами воспитанников детского дома и уфимской хоккейной школы.
Несмотря на то, что хоккейный сезон под открытым небом подходит к концу, воспитанникам детдома пока не придется убирать клюшки в долгий ящик. Не исключено, что в скором времени их ждёт выездная игра в одном из уфимских стадионов.