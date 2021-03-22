В Башкирии диспансеризацию пройдут более 930 тысяч жителей

Более 930 тысяч жителей республики подлежат в этом году диспансеризации. Профилактические мероприятия проводят 83 медицинские организации. Осмотры врачей в поликлиниках направлены на то, чтобы вовремя заметить опасные заболевания, а также предотвратить инвалидность и преждевременную смерть.

Повысилась утомляемость и давление постоянно прыгает, хотя гипертония Римму Таврагову беспокоила и раньше. Но после перенесенной летом прошлого года коронавирусной инфекции все прежние болячки обострились. Поэтому тянуть с диспансеризацией женщина не стала. Здоровье теперь надо постоянно держать на контроле.

Я считаю, нужно проходить эту диспансеризацию, чтобы на ранних стадиях выявить онкологические заболевания. Сейчас много хронических заболеваний, чтобы, как говорится, в целях профилактики нужно проходить. Римма Таврагова, пациент поликлиники № 50 г. Уфы

В этом году диспансеризации подлежат пациенты, родившиеся в 2003-м, 2000-м, 1997-м и так до 1982-го с интервалом в три года. А тем, кому уже за сорок, профилактическое мероприятие проходят ежегодно. Особого ажиотажа в 50 поликлинике Уфы сейчас не наблюдается. Но все же люди охотно идут на приём. Тем более что в прошлом году из-за пандемии пришлось приостановить диспансеризацию.

Люди нормально идут. Многие переболели, у них антитела. Эти люди сейчас более ответственно к своему здоровью относятся, они приходят, сдают свои анализы, они интересуются и заботятся о своем здоровье. Руслан Мустафин, врач-терапевт поликлиники № 50 г. Уфы

По результатам проведенной в январе и феврале диспансеризации в Башкортостане удалось выявить более пяти с половиной тысячи заболеваний, ранее не диагностированных у пациентов. В этом списке лидируют болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания. Среди них и 21 случай впервые выявленных онкозаболеваний.