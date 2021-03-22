В Башкирии диспансеризацию пройдут более 930 тысяч жителей

Более 930 тысяч жителей республики подлежат в этом году диспансеризации. Профилактические мероприятия проводят 83 медицинские организации. Осмотры врачей в поликлиниках направлены на то, чтобы вовремя заметить опасные заболевания, а также предотвратить инвалидность и преждевременную смерть.
Повысилась утомляемость и давление постоянно прыгает, хотя гипертония Римму Таврагову беспокоила и раньше. Но после перенесенной летом прошлого года коронавирусной инфекции все прежние болячки обострились. Поэтому тянуть с диспансеризацией женщина не стала. Здоровье теперь надо постоянно держать на контроле.
В этом году диспансеризации подлежат пациенты, родившиеся в 2003-м, 2000-м, 1997-м и так до 1982-го с интервалом в три года. А тем, кому уже за сорок, профилактическое мероприятие проходят ежегодно. Особого ажиотажа в 50 поликлинике Уфы сейчас не наблюдается. Но все же люди охотно идут на приём. Тем более что в прошлом году из-за пандемии пришлось приостановить диспансеризацию.
По результатам проведенной в январе и феврале диспансеризации в Башкортостане удалось выявить более пяти с половиной тысячи заболеваний, ранее не диагностированных у пациентов. В этом списке лидируют болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания. Среди них и 21 случай впервые выявленных онкозаболеваний.
В этом году в Башкортостане диспансеризацией планируется охватить почти один миллион жителей республики. Более 100 тысяч человек уже прошли профилактические обследования, целью которых является раннее выявление и профилактика хронических заболеваний.