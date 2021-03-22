В Уфе прошел III этап Открытого чемпионата по лыжному спорта

В Уфе прошел третий этап Открытого чемпионата города по лыжному спорту. Соревнования продолжались два дня. В первый прошли гонки с общего старта классическим ходом, во второй гонки преследования свободным стилем.

Уфимская погода словно специально подстроилась под календарь проведения лыжных соревнований. Много снега и солнечная безветренная погода. Но для самих спортсменов обильный снегопад –не очень хорошо. Победительница гонки преследования среди юниорок Полина Батурина после финиша отметила небольшие сложности.

Погода не для всех, конечно. Лыжи бывают и тупят и прочее, но благодаря моему тренеру Кинзягулову Хайдару Явитовичу лыжи работали идеально – летели. Поэтому я выиграла с таким отрывом. Полина Батурина, победительница соревнований

Среди женщин победу одержала еще воспитанница Хайдара Кинзягулова – его дочь Диана. В этом сезоне девушка заняла 13-е место на первенстве Приволжского федерального округа. На этот раз самая опытная участница не оставила шансов конкуренткам на лыжне.

Я все равно не сдаю скорость, медленнее я не иду. Все-таки это хорошая тренировка еще. Потому что впереди старты еще будут. Знала, что сзади тоже девчонка сильная. Если немного медленнее пойдешь, то могут и догнать. Диана Кинзягулова, победительница соревнований

Среди мужчин старше 30 лет победу в гонке преследования одержал Сергей Андреев из Ямбурга, а младше 30 лет – Рузиль Акчурин. У юниоров до 18 лет самым быстрым стал Салават Кутлов, а до 20 лет – Амаль Латыпов. Всего на старт вышло 84 участника. По итогам трех этапов открытого чемпионата Уфы будут подведены итоги.

Приезжают любители лыжного спорта со всей Башкирии. Также у нас частые гости из Аши, Сима, Челябинской области. Юрий Крутько, директор ДЮСШ №5 г. Уфы