В Уфе прошел III этап Открытого чемпионата по лыжному спорта

В Уфе прошел третий этап Открытого чемпионата города по лыжному спорту. Соревнования продолжались два дня. В первый прошли гонки с общего старта классическим ходом, во второй гонки преследования свободным стилем.
Уфимская погода словно специально подстроилась под календарь проведения лыжных соревнований. Много снега и солнечная безветренная погода. Но для самих спортсменов обильный снегопад –не очень хорошо. Победительница гонки преследования среди юниорок Полина Батурина после финиша отметила небольшие сложности.
Среди женщин победу одержала еще воспитанница Хайдара Кинзягулова – его дочь Диана. В этом сезоне девушка заняла 13-е место на первенстве Приволжского федерального округа. На этот раз самая опытная участница не оставила шансов конкуренткам на лыжне.
Среди мужчин старше 30 лет победу в гонке преследования одержал Сергей Андреев из Ямбурга, а младше 30 лет – Рузиль Акчурин. У юниоров до 18 лет самым быстрым стал Салават Кутлов, а до 20 лет – Амаль Латыпов. Всего на старт вышло 84 участника. По итогам трех этапов открытого чемпионата Уфы будут подведены итоги.
Прошедшая гонка стала заключительной в текущем сезоне. На этой неделе в Уфе пройдет его завершение.