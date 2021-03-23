На трассе в Башкирии лоб в лоб столкнулись большегруз и легковушка: есть пострадавший

Вчера, 22 марта, в Куюргазинском районе Башкирии произошла серьезная авария - лоб в лоб столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и грузовик марки Mercedes-Benz. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

ДТП произошло на 239 км автодороги Уфа-Оренбург. За рулем легкового автомобиля находился 32-летний житель Уфимского района, а грузовиком управлял 35-летний житель Оренбургской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил различные травмы. Мужчину доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.