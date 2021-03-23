В Уфе проходит отборочный чемпионат по кулинарии GASTRO MASTER

Лучшие кулинары представят Башкортостан на Всероссийской олимпиаде «Легенда». В Уфе проходит чемпионат по кулинарии GASTRO MASTER. Команды ресторанов и учащихся профессиональных учебных заведений республики соревнуются в профессиональном мастерстве.
Лучшие шеф-повара представят республику в финале чемпионата Chef a la Russe в Москве. Также кулинары получат звания «Мастер-повар», «Мастер-кондитер» и «Мастер торгового сервиса Республики Башкортостан». Кроме того, пройдет конкурс среди работников индустрии питания социальной сферы республики. Кулинарный чемпионат реализуется на средства гранта Главы республики.