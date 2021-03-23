В Уфе проходит отборочный чемпионат по кулинарии GASTRO MASTER

Лучшие кулинары представят Башкортостан на Всероссийской олимпиаде «Легенда». В Уфе проходит чемпионат по кулинарии GASTRO MASTER. Команды ресторанов и учащихся профессиональных учебных заведений республики соревнуются в профессиональном мастерстве.

Это много для меня значит. Это большой опыт. Мы участвовали в конкурсе «Национальный обед». Нам нужно было приготовить холодную закуску из речной рыбы, горячее блюдо из утки и десерт.

Татьяна Набиуллина, участница кулинарного фестиваля

Лучшие шеф-повара представят республику в финале чемпионата Chef a la Russe в Москве. Также кулинары получат звания «Мастер-повар», «Мастер-кондитер» и «Мастер торгового сервиса Республики Башкортостан». Кроме того, пройдет конкурс среди работников индустрии питания социальной сферы республики. Кулинарный чемпионат реализуется на средства гранта Главы республики.

Фото №1 - В Уфе проходит отборочный чемпионат по кулинарии GASTRO MASTER

Собралось на этой площадке все самое талантливое, наверное, из сети общественного питания, что представлено у нас в республике.

Наталья Чибрикина, председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан

Прошлый год был тяжелым для рестораторов и отельеров. Из-за ограничений из-за пандемии многие отучились от обедов и ужинов в ресторанах. Наша задача – создать некое событийное мероприятие, которое позволит опять привлечь интерес к этой отрасли.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан
Бурелар. Сольный концерт
Пенальти