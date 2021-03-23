В Уфе проходит отборочный чемпионат по кулинарии GASTRO MASTER

Это много для меня значит. Это большой опыт. Мы участвовали в конкурсе «Национальный обед». Нам нужно было приготовить холодную закуску из речной рыбы, горячее блюдо из утки и десерт.

Татьяна Набиуллина, участница кулинарного фестиваля