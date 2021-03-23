В Уфе 6-летний мальчик упал с 12-го этажа

Накануне, 22 марта, поздно вечером произошло чрезвычайное происшествие. Из окна на 12 этаже упал 6-летний ребёнок. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты.

Фото №1 - В Уфе 6-летний мальчик упал с 12-го этажа

Известно, что малыш проживает с семьёй в доме №13 по улице Энтузиастов. На место инцидента в срочном порядке приехали экстренные службы – мальчик был госпитализирован с различными травмами.

По предварительной информации, в тот вечер мальчик находился в квартире один. Причины произошедшего предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Уважаемые родители! Опасно для жизни оставлять маленького ребенка в комнате, где у него есть возможность самостоятельно открыть окно. Объясняйте детям, что нельзя играть на подоконниках и открывать окна, и сами не приучайте к этому. Чтобы избежать беды, в доме, где есть маленькие дети, нужно держать окна закрытыми на замок (фиксатор) или же снимать с окон ручки.

пресс-служба УГЗ г. Уфы 
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