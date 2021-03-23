В Уфе 6-летний мальчик упал с 12-го этажа

Уважаемые родители! Опасно для жизни оставлять маленького ребенка в комнате, где у него есть возможность самостоятельно открыть окно. Объясняйте детям, что нельзя играть на подоконниках и открывать окна, и сами не приучайте к этому. Чтобы избежать беды, в доме, где есть маленькие дети, нужно держать окна закрытыми на замок (фиксатор) или же снимать с окон ручки.

пресс-служба УГЗ г. Уфы