В Уфе 6-летний мальчик упал с 12-го этажа

Накануне, 22 марта, поздно вечером произошло чрезвычайное происшествие. Из окна на 12 этаже упал 6-летний ребёнок. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты.
Известно, что малыш проживает с семьёй в доме №13 по улице Энтузиастов. На место инцидента в срочном порядке приехали экстренные службы – мальчик был госпитализирован с различными травмами.
По предварительной информации, в тот вечер мальчик находился в квартире один. Причины произошедшего предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.