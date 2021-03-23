В Башкирии при пожаре в ванной пострадали пожилые супруги

22 марта рано утром в Белорецке произошёл пожар. Огнём охватило ванную комнату в одной из квартир в доме по улице Ленина.

По сообщениям пресс-службы МЧС по РБ, инцидент произошёл в двухкомнатной квартире. В огне полностью сгорела ванная комната и «закоптился» коридор.

В тяжелом состоянии из квартиры были эвакуированы 64-летний мужчина и 63-летняя женщина. Их в срочном порядке доставили в больницу.

У мужчины диагностировали ожоги 1-2 степени конечностей рук и ног на площади 5% тела, также несчастный отравился угарным газом. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Женщина получила ожоги 2-3 степени – это более 70% тела. Также у пострадавшей диагностировали ожоги верхних дыхательных путей, шок 1 степени. Врачи боролись за жизнь несчастной, но позже вечером она скончалась в реанимации.