В Башкирии старейший ипподром находится на грани исчезновения

Дуванский ипподром исчезает. У места с 90-летней историей может сложиться печальный исход. Понемногу разрушается конюшня, лошадей становится все меньше. Средств на поддержание нет.

В старой, обветшалой конюшне вся история ипподрома. Но, возможно, и ее скоро не станет. Здание постепенно разрушается, а средств на поддержание чистоты не хватает.

Евгений Трусов буквально вырос на Дуванском ипподроме, отдал коневодству более 55 лет.  С его именем связано возрождение и сохранение рысистых лошадей в России. В годы, когда Евгений Иванович был директором, создана племенная конеферма.  Кроме этого, неутомимый энтузиаст, бессменный член судейской коллегии конных соревнований.

В таком висячем положении находимся. И владельцы лошадей не ремонтирую, и хозяева не ремонтируют. Поэтому дальнейшая перспектива ипподрома очевидна.

Евгений Трусов, ветеран труда
Фото №1 - В Башкирии старейший ипподром находится на грани исчезновения

Свое начало ипподром берет в 1931 году. Еще в довоенное время здесь готовили лучших рысаков и скакунов республики. Дуванских лошадей даже использовали для съемок фильма «Вечный зов». Но с каждым годом тут все меньше не только лошадей, но и людей, которые готовят их к скачкам.

А эта кобыла – единственная скаковая лошадь на ипподроме. Ее хозяин привез ее буквально пять месяцев назад. С ней каждый день занимаются, готовят ее к большим скачкам. Пока что у нее было только пара небольших стартов, но уже в мае она отправится на свои большие скачки.

Работа проходит каждый день по программе, чтобы она соответствовала возрасту.

Ильгиз Ягудин, жокей

На сегодняшний день состояние конюшни не соответствует нормам безопасности. Это при том, что здесь постоянно проходят турниры и скачки, тренировка лошадей. С каждым годом условия ухудшаются. Реконструкция ипподрома крайне необходима, в первую очередь для сохранения почти вековых традиций и историй этого места.

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