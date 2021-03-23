В Башкирии старейший ипподром находится на грани исчезновения

Дуванский ипподром исчезает. У места с 90-летней историей может сложиться печальный исход. Понемногу разрушается конюшня, лошадей становится все меньше. Средств на поддержание нет.

В старой, обветшалой конюшне вся история ипподрома. Но, возможно, и ее скоро не станет. Здание постепенно разрушается, а средств на поддержание чистоты не хватает.

Евгений Трусов буквально вырос на Дуванском ипподроме, отдал коневодству более 55 лет. С его именем связано возрождение и сохранение рысистых лошадей в России. В годы, когда Евгений Иванович был директором, создана племенная конеферма. Кроме этого, неутомимый энтузиаст, бессменный член судейской коллегии конных соревнований.

В таком висячем положении находимся. И владельцы лошадей не ремонтирую, и хозяева не ремонтируют. Поэтому дальнейшая перспектива ипподрома очевидна. Евгений Трусов, ветеран труда

Свое начало ипподром берет в 1931 году. Еще в довоенное время здесь готовили лучших рысаков и скакунов республики. Дуванских лошадей даже использовали для съемок фильма «Вечный зов». Но с каждым годом тут все меньше не только лошадей, но и людей, которые готовят их к скачкам.

А эта кобыла – единственная скаковая лошадь на ипподроме. Ее хозяин привез ее буквально пять месяцев назад. С ней каждый день занимаются, готовят ее к большим скачкам. Пока что у нее было только пара небольших стартов, но уже в мае она отправится на свои большие скачки.

Работа проходит каждый день по программе, чтобы она соответствовала возрасту. Ильгиз Ягудин, жокей