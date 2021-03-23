В Уфе прошла творческая лаборатория по проведению национальных праздников народов Башкирии

Каждая культура бесценна, если мы не будем знать своих корней, каких-то элементарных традиционных правил, норм, потому что игры и обряды, которые до нас еще дошли, сохраняют такие базовые нравственные ценности. И если мы их не будем знать, то будущее наше, к сожалению, будет печальным.

Наталья Табачкова, актриса московского театра «Ведогонь»