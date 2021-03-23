В Уфе прошла творческая лаборатория по проведению национальных праздников народов Башкирии

В Уфе состоялась творческая лаборатория по проведению национальных праздников народов республики. В преддверии Всемирной Фольклориады для режиссеров, художественных руководителей и представителей творческих коллективов организовали мастер-классы от ведущих деятелей искусств.

В Республиканском центре народного творчества собрались около 130 специалистов из разных районов Башкортостана. Программа лаборатории включала в себя такие темы, как «Современные комплексы сценических технологий в проведении народных гуляний», «Обряды и игры, приуроченные к календарным праздникам» и ряд других.

Каждая культура бесценна, если мы не будем знать своих корней, каких-то элементарных традиционных правил, норм, потому что игры и обряды, которые до нас еще дошли, сохраняют такие базовые нравственные ценности. И если мы их не будем знать, то будущее наше, к сожалению, будет печальным.

Наталья Табачкова, актриса московского театра «Ведогонь»
Пенальти
Уфимская волна