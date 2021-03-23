В Уфе ревнивец ударил ножом подругу, а потом сел выпивать

Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение 57-летнему уфимцу. Мужчину обвиняют в покушении на убийство своей 46-летенй соседки.

По сообщениям пресс-службы СК РФ по РБ, инцидент произошёл ещё 18 марта 2020 года. Из квартиры по улице Вологодской в срочном порядке была госпитализирована местная жительница. У несчастной диагностировали колото-резанную рану на шее.

Оказалось, что к нападению причастен её товарищ, с которым они выпивали. Во время дружеской алкогольной посиделки между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина не смог сдержать свои чувства и ударил ножом подругу. К слову, после этого он продолжил застолье самостоятельно.

Женщину начала искать её дочь, которая обнаружила маму в бессознательном состоянии в квартире подозреваемого. Она сразу вызвала скорую помощь и полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сознался в содеянном и от правосудия не скрывается.