В Башкирии женщина расчленила тело знакомого и выбросила в колодец

В Башкирии 37-летняя жительница села Белое Озеро подозревается в убийстве своего 40-летнего знакомого. Женщина расправилась с мужчиной самым жестоким образом. О подробностях трагедии рассказали в пресс-службе СК по РБ.

По данным ведомства, убийство произошло 12 февраля этого года. Пара проводила время за бутылкой алкоголя и в какой-то момент между ними возникла ссора на почве ревности. Женщина схватилась в порыве гнева за скалку и ударила ею несколько раз по голове своего знакомого. От полученной травмы головы несчастный скончался на месте.

Целых два дня женщина жила с трупом в одном доме, пока не решилась обратиться за помощью к своей подруге. Та посоветовала избавиться от тела. Подозреваемая приняла решение сначала расчленить тело, как она объяснила, для удобства при транспортировке, и выбросила труп в колодец. Через месяц тело убитого найдет местная жительница, которая и вызовет стражей порядка.

Неизвестно, сколько бы еще пролежало тело, если бы не случайная находка. Никто мужчину не искал, потому что он работал вахтовиком и длительное отсутствие дома у близких вопросов не вызывало.