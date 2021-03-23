Главу Госжилнадзора Башкирии уволили из-за роста цен на отопление

Главу Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Ильдара Шафикова отправили в отставку . Об этом сообщает ряд региональных СМИ со ссылкой на ТАСС.

Чиновник написал заявление на увольненье по собственному желанию. Это связывают с «формальным подходом» к проблеме повышения цен на отопление в Уфе. Этой зимой в правительство республики поступили тысячи жалоб на высокие счета за тепло. Однако ведомство проверило корректность начислений только в 400 домах, а исправить ошибки было поручено только в 200 случаях.