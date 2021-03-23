В Башкирии выросло количество смертей от COVID-19 за прошедшие сутки

В Башкирии продолжает расти число зараженных коронавирусом, однако темпы распространения снижаются с каждым днем.

За сутки было зарегистрировано самое минимальное количество случаев инфицирования за долго время – 110 ковид-положительных пациентов. Всего же в республике число больных covid-19 достигло отметки в 31 487 человек.

Из них 26 073 пациента успешно побороли болезнь, за сутки из больниц выписан и из-под медицинского наблюдения был снят еще 121 человек.