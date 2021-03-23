В Чекмагушевском районе появится новая трехэтажная поликлиника

Поликлиника села Чекмагуш, построенная 44 года назад, едва справляется с потоком пациентов. В узких коридорах бывает не протолкнуться. Но сельчане к таким неудобствам относятся с пониманием. Ждать открытия нового и просторного медучреждения осталось недолго.

Батарейки в электронном термометре приходится часто менять, говорят медики. Поликлиника села Чекмагуш рассчитана на 250 посещений в смену, но весной обратившихся бывает и больше. Пациенты едут со всего района.

У нас район большой, поэтому и для врачей затруднения есть. Штата врачей по всем дисциплинам не совсем хватает, иногда приходится ездить в Уфу. Юрий Мезмельницин, житель с. Чекмагуш, почётный донор СССР

В узких коридорах о соблюдении социальной дистанции говорить не приходится. В очереди на прием люди сидят на лавочках плечом к плечу. За смену участковый терапевт Райля Шакирова принимает более 30 человек. Рост числа пациентов обуславливается не только сезонными заболеваниями.

Диспансеризация сейчас ежегодно проводим. За счёт диспансерных осмотров, за счет периодических медицинских осмотров сотрудников предприятий и колхозов. Райля Шакирова, участковый терапевт

Работать в более комфортных условиях врачи начнут в конце года. По соседству строители возводят здание новой поликлиники, куда переедет не только взрослое, но и детское отделение, а также женская консультация.

В новой поликлинике будут разделены потоки пациентов проходящих диспансеризацию и медицинский осмотр, от пациентов, которые пришли по заболеванию. Алина Латыпова, главный врач Чекмагушевской центральной районной больницы

Ровно год назад на этом месте была автостоянка. Сейчас строительство новой трёхэтажной поликлиники Чекмагушевской ЦРБ почти завершено. Остались лишь внутренние работы и отделка фасада.

Площадь нового корпуса составляет порядка пяти тысяч квадратных метров. Здесь разместят рентгенодиагностическое, хирургическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, откроют кабинеты эндокринолога и офтальмолога. Здание соединят теплым переходом с существующей поликлиникой.

Мы начали проектировать ещё в 2008-2009 годах. Наконец проект был готов. Республика выделила 160 миллионов рублей. После сдачи новой поликлиники в старой поликлинике будет произведен капитальный ремонт. Заменят старое оборудование, завезут новое. И будут расширены кабинеты. Ильхам Газизов, и.о. заместителя главы администрации Чекмагушевского района по строительству и ЖКХ

У поликлиники будет своя трансформаторная подстанция и котельная для бесперебойной работы. Её уже подключили и начали нагревать помещения. Строители тем временем завершают электромонтажные работы и приступают к установке сантехники. Комфорту и безопасности пациентов уделят особое внимание.

Мы находимся в центральном коридоре новой поликлиники. Он на порядок шире коридора в старой поликлинике. Здесь людям будет комфортно, будут соблюдать социальную дистанцию. Ришат Буляков, мастер