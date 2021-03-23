В Чекмагушевском районе появится новая трехэтажная поликлиника

Поликлиника села Чекмагуш, построенная 44 года назад, едва справляется с потоком пациентов. В узких коридорах бывает не протолкнуться. Но сельчане к таким неудобствам относятся с пониманием. Ждать открытия нового и просторного медучреждения осталось недолго.
Батарейки в электронном термометре приходится часто менять, говорят медики. Поликлиника села Чекмагуш рассчитана на 250 посещений в смену, но весной обратившихся бывает и больше. Пациенты едут со всего района.
В узких коридорах о соблюдении социальной дистанции говорить не приходится. В очереди на прием люди сидят на лавочках плечом к плечу. За смену участковый терапевт Райля Шакирова принимает более 30 человек. Рост числа пациентов обуславливается не только сезонными заболеваниями.
Работать в более комфортных условиях врачи начнут в конце года. По соседству строители возводят здание новой поликлиники, куда переедет не только взрослое, но и детское отделение, а также женская консультация.
Ровно год назад на этом месте была автостоянка. Сейчас строительство новой трёхэтажной поликлиники Чекмагушевской ЦРБ почти завершено. Остались лишь внутренние работы и отделка фасада.
Площадь нового корпуса составляет порядка пяти тысяч квадратных метров. Здесь разместят рентгенодиагностическое, хирургическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, откроют кабинеты эндокринолога и офтальмолога. Здание соединят теплым переходом с существующей поликлиникой.
У поликлиники будет своя трансформаторная подстанция и котельная для бесперебойной работы. Её уже подключили и начали нагревать помещения. Строители тем временем завершают электромонтажные работы и приступают к установке сантехники. Комфорту и безопасности пациентов уделят особое внимание.
Медучреждение возводится в рамках Республиканской адресной программы. Задержек со стройматериалами нет, порой они приходят даже раньше. Поэтому рабочие с оптимизмом смотрят на сроки окончания стройки. Сдать объект планируется в ноябре текущего года.