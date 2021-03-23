Житель Уфы проиграл деньги и «заминировал» здание

В Уфе завершили расследование ложного сообщения о минировании помещения. В центре событий – 53-летний житель Уфимского района, который необычным способом решил отомстить букмекерской конторе.

Фото №1 - Житель Уфы проиграл деньги и «заминировал» здание

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, ещё 26 сентября 2019 года мужчина проиграл крупную сумму денег в конторе на проспекте Октября. В ярости он решил «отомстить» заведению. Уфимец позвонил своему знакомому и предложил за 500 рублей сообщить в полицию в бомбе в букмекерской конторе.

Приехавшая полиция полностью осмотрела помещение, но бомба не нашлась. Тогда правоохранительные органы вышли на след мужчины, который сообщил о заведомо ложном минировании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по частям 4 и 5 статьи 33 - части 1 статьи 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации (подстрекательство и пособничество к заведомо ложному сообщению, совершенное из хулиганских побуждений). В настоящее время уголовное дело, с утверждённым прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

пресс-служба МВД по РБ 
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