Житель Уфы проиграл деньги и «заминировал» здание

В Уфе завершили расследование ложного сообщения о минировании помещения. В центре событий – 53-летний житель Уфимского района, который необычным способом решил отомстить букмекерской конторе.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, ещё 26 сентября 2019 года мужчина проиграл крупную сумму денег в конторе на проспекте Октября. В ярости он решил «отомстить» заведению. Уфимец позвонил своему знакомому и предложил за 500 рублей сообщить в полицию в бомбе в букмекерской конторе.