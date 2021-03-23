В Уфе прошла финальная игра конкурса веселых и находчивых «Шаяниум – 2021»

В Уфе прошла финальная игра открытого городского конкурса веселых и находчивых «Шаяниум – 2021». Фестиваль юмора был посвящен Году здоровья и активного долголетия в республике, а также Году башкирской истории.
Одним из самых зрелищных был конкурс вайнов – коротких юморичстических видеозарисовок.
Шутки затронули темы короновируса, дистанционного обучения. Выступления были строго на башкирском языке. Всего на «Шаяниуме» участвовали 14 комнад из различных образовательных учреждений столицы. Победу одержала команда 12-й Башкирской гимназии.